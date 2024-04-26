Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı.
Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
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