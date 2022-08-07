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    Adana Demirspor, Giresunspor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'de yeni sezonu Giresunspor deplasmanında açan Adana Demirspor, rakibini 3-2 mağlup etti. Mario Balotelli ise maç kadrosunda yer almadı.
    • 07.08.2022 - 21:44
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    Adana Demirspor, Giresunspor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk hafta maçında Giresunspor ile Adana Demirspor karşıya geldi.

    Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleye ev sahibi takım baskılı başladı ancak eşitliği bozan Vincenzo Montella'nın ekibi oldu.

    Adana ekibi, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

    Adana Demirspor'un tecrübeli ismi Gökhan İnler 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

    5 dakika sonra Younes Belhanda ile bir gol daha bulan Adana temsilcisi, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    82'nci dakikada skor 3-1 oldu

    Giresunspor 56'da Borja Sainz ile farkı 1'e indirdi ancak 82'de Henry Onyekuru skoru 3-1'e getirdi.

    Adana Demirspor, Giresunspor u 3 golle mağlup etti #1

    Giresunspor bir gol daha attı

    Gecede gol perdesini kapatan 90+1' Giresunspor'dan Rahmetullah Berişbek oldu.

    Adana Demirspor maçı 3-2 kazandı

    Kalan dakikalar başka gol getirmeyince Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı.

    Diğer yandan Mario Balotelli maç kadrosunda yer almadı.

    Adana Demirspor, Giresunspor u 3 golle mağlup etti #2

    Adana Demirspor, Giresunspor u 3 golle mağlup etti #3


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