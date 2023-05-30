Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanından galip çıktı Süper Lig'de 36. haftada İstanbulspor deplasmanına giden Adana Demirspor, rakibini 2-0 mağlup ederek, Avrupa yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

ensonhaber.com Süper Lig'de 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan İstanbulspor ile Avrupa kupası hayali olan Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Avrupa yolunda kritik galibiyet Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Adana Demirspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Emre Akbaba ve 90. dakikada Fredrik Gulbrandsen kaydetti. Puanlarını 66'ya yükselttiler Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 66'ya yükseltti. Kümede kalma savaşı veren İstanbulspor 35 puanla haftayı kapattı. Süper Lig'de cumartesi günü Adana Demirspor, Başakşehir'i ağırlayacak. İstanbulspor, Gaziantepspor ligden çekildiği için maç yapmayacak.