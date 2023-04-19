Adana Demirspor, Konyaspor deplasmanında galip geldi Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Konyaspor karşısında 2-1 kazandı.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Vincenzo Montella'nın ekibi Adana Demirspor, hakem Sarper Barış Saka yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu keyifli mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor, iki golle kazandı

Maçın 28. dakikasında Badou N'Diaye'nin golüyle öne geçen Adana Demirspor'a 40. dakikada Mahir yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında Akintola, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 56. dakikada Cherif N'Diaye'nin golü Adana Demirspor'u öne geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Adana ekibi, art arda 3. kez kazandı

Bu sonuçla Adana Demirspor 54 puana yükseldi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

Adana Demirspor bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk ederken Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.