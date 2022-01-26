Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?

Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Rizespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Adana Demirspor, Karagümrük maçından 5-0'lık bir skorla ayrıldı.

Çıkışını sürdüren ve Süper Lig'in korkulu takımlarından birisi haline gelen Adana, puan tablosunda 4. sırada kendisine yer buldu.

Üst üste aldığı galibiyetlere yenisini eklemek isteyen ve ligi iyi bir sırada bitirmeye çalışan Adana, Rize deplasmanından üç puan ile dönmek istiyor.

Hamza Hamzaoğlu ile yoluna devam eden Rize ise istediği çıkışı yapamadı ve küme düşme hattında kaldı.

Yeniden yukarıya çıkmanın ve toparlanmanın hesabını yapan Rize, bu maçı evinde kaybetmek istemiyor.

Peki, Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ,hangi kanalda? İşte yanıtı...

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Rizespor maçı 6 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Saat 16:00'da başlayacak olan maç, Rize'de oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla ön plana çıktı. 23 hafta sonunda 37 puan toplayan mavi lacivertliler, taraftarını mutlu etmeyi başardı.