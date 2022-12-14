Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Adana Demirspor hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin detayları merak ediliyor.

Futbolseverler Adana Demirspor - Sampdoria maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Adana Demirspor son hazırlık karşılaşmasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 3. sırada yer alan Adana Demirspor oynadığı 13 maçta 24 puan topladı.

Peki Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Adana Demirspor - Sampdoria maçı ne zaman?

Adana Demirspor - Sampdoria maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 17. 30'da oynanacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.