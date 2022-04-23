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Adana Demirspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 23.04.2022 - 09:22
Süper Ligde emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Ahmet Can, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Abdülkadir Ömür, Visca, Dijanniy, Cornelius