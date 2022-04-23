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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 09:22
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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Ligde emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Muhtemel 11'ler

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

    Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Ahmet Can, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Abdülkadir Ömür, Visca, Dijanniy, Cornelius


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