Adana Demirspor'dan hakem Ali Şansalan'a tepki

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepkide bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele, Arthur Masuaku'nun attığı frikik golüyle siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. kez Beşiktaş - Adana Demirspor maçı yönetiyor

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında verdiği kararlarla Akdeniz ekibinin tepkisini çeken Ali Şansalan, bu maçta da düdük çaldı.

"Geçen seneki muhteşem maçından sonra dünkü maç için de tebrik ediyorum"

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, maç sonunda karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi.

Murat Sancak, "Şansalan'ı geçen seneki muhteşem maçından sonra dünkü maç için de tebrik ediyorum. Özetten değil; 90 dakika yardımcılarınla, VAR'la beraber seyredin. Elinizi vicdanınıza koyun ama her şeye rağmen sorumlu siz değilsiniz. Hz. Ömer ne der, 'Sorumlu benim' NOKTA." dedi.