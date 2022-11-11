Adanaspor, Önder Karaveli ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta görev aldıktan sonra Adanaspor ile sözleşme imzalayan Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Karaveli'nin Adanaspor macerası yalnızca 8 maç sürdü.

Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. 1. Lig ekibi ayrılık kararını resmen açıkladı.

27 Eylül'de Adanaspor ile anlaşan ve Beşiktaş'taki Gelişim Direktörlüğü görevinden ayrılan Önder Karaveli, turuncu beyazlı takımın başında 6'sı 1. Lig maçı olmak üzere toplam 8 maça çıktı.

"Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

Adana temsilcisinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

1.17 puan ortalaması yakaladı

48 yaşındaki teknik direktör, 1. Lig'de 6 maçta 2 kez kazanırken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı ve 1.17 puan ortalaması yakaladı.

Karaveli, Türkiye Kupası'nda ise Orduspor'u elerken, Samsunspor'a 4-0 mağlup olarak elendi. 4-0'lık mağlubiyet sonrası Adanaspor, Önder Karaveli ile yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta 18 maça çıkmıştı

Önder Karaveli, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinde ise 18 maça çıkıp 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.