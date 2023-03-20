Adebayor futbolu bıraktığını duyurdu Süper Lig’de de bir zamanlar forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Türkiye'de de bir dönem ter döken Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'dan futbolu bıraktığına dair açıklama geldi.

Önemli takımlara forma giydi

Adebayor, kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek kariyerinde önemli noktalara gelmişti.

"Kariyerim inanılmaz bir yolculuktu"

Süper Lig’de Başakşehir ve Kayserispor’da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü. Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Her şey için çok minnettar hissediyorum” sözlerine yer verdi.

Emmanuel Adebayor, kariyerinde 593 maça çıkarken, 207 gole imza attı.