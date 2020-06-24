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- Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 08:38
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele Karadeniz ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.
Sarı-kırmızılı takımdan Adem Büyük ise maçta kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.
TAHKİM KURULU CEZASINI İNDİRDİ
Kırmızı kart nedeniyle 3 maçlık ceza alan Adem Büyük hakkında bir açıklama yapan TFF Tahkim Kurulu, cezanın 2 maça indirildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
''Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.''