Adem Büyük'ün eşinden taraftara cevap

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, "Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz" yazan bir taraftara, "Sizi Allah'a havale ediyorum" diyerek cevap verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlayan sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük, "Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz. Kalan 3 maçı kazanmalıyız, taraftarımıza bir borcumuz var.'' dedi.

"UMARIM EN SEVDİKLERİNİZİN ACISIYLA ÖDERSİNİZ"

Adem'in bu mesajına karşılık, "Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz." diyen bir taraftar, golcü futbolcunun eşi Merve Büyük'ü kızdırdı.

"SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kendi hesabından taraftarın mesajını paylaşan Büyük şu cevabı verdi; "Ben normalde böyle şeylere cevap vermem ama siz yaptığınız bu yorumun sonuna en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz demişsiniz. Bizim en sevdiklerimiz çocuklarımız... Profil fotoğrafınızdan görüyorum ki siz de bir babasınız. Ben sizi Allah'a havale ediyorum."

Merve ve Adem Büyük çiftinin 2 çocukları bulunuyor.