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    A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 10:00
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    A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor...

    TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük takımları kozlarını paylaşacak.

    CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

    Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele saat 21:00'den itibaren beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.

    A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, rassoul, Mitrovic, Mehmet, Erkan, Tevfik, Hasan, Berk, Dibba, Mehmet

    Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech

    A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri #2

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