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- A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
A.Demirspor-F.Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 10:00
Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor...
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük takımları kozlarını paylaşacak.
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele saat 21:00'den itibaren beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, rassoul, Mitrovic, Mehmet, Erkan, Tevfik, Hasan, Berk, Dibba, Mehmet
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech