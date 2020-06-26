Ağaoğlu: Bizden 6 kat fazla harcayanlardan başarılıyız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı olmalarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"ONLARDAN DAHA BAŞARILIYIZ"

"Herkesin gözü üzerimizde. Erkenden ayağımızın kayacağını düşünüyorlardı. Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Trabzonspor, 16.5 milyon euro bütçeyle kurulmuş bir takım. Kendisinden 4-5-6 kat daha fazla harcayan kulüplerden daha başarılı durumdadır. Ben de o kulüplerin başında olsam, ben de rahatsız olurdum. En azından kendi adıma rahatsızlık duyardım. Neden ben yapamıyorum da Trabzonspor yapıyor, çünkü Trabzonspor farkı bir takım ve işin doğrusunu yapmaya çalışıyor. Yönetim olarak bu bayrağı bu noktaya getiren geçmiş dönem üyelerinin emanetlerine sahip çıkmak için çabalıyoruz."