Ağaoğlu: Galatasaray maçına yetişecekler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Nwakaeme hakkında konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ligde önümüzde 6, Türkiye Kupası'nda da 1 final karşılaşmamız var. Bu takım bu maçların hepsini kazanacak güçte. Kaybedilmiş hiçbir şey yok." dedi.

''G.SARAY MAÇINA YETİŞECEKLER''

Öte yandan sakatlıkları bulunan Nwakameme ve Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, ikilinin Galatasaray ile oynanacak maça yetişeceklerini belirtti.

Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme, 3-6 hafta diyorlarsa da bu haftayı kaçırır, Galatasaray maçını oynar diye düşünüyorum. Belki iyimser düşünüyorum ama bana göre oynar, tedavisi mükemmel gidiyor. Çakır'ın (Uğurcan Çakır) kasığında bir sıkıntı var. En fazla bu hafta dinlenir Galatasaray maçında sahada olur. Erce Kardeşler de boşluğu kapatacak yetenekte, kabiliyette" ifadelerini kullandı.