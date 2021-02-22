Ahmed Hassan: Sergen'e yürekten başarılar diliyorum

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ahmed Hassan, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ın başarılı olmasını istediğini söyledi.

2003-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ahmed Hassan, Fanatik'e konuştu.

"KALBİMDEKİ TERİ FARKLIDIR"

Mısırlı futbol adamı, siyah-beyazlılarla ilgili olarak, “Beşiktaş’ın kalbimdeki yeri her zaman farklıdır. Orada top oynadığım dönemleri, büyük bir özlemle hatırlıyorum. Beşiktaş, harika taraftarlara sahip olan bir kulüptü. Elbette Beşiktaş’ın, bu sezon ligde çok başarılı olup, şampiyon olmasını umut ediyorum.” dedi.

"YÜREKTEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Hassan, Sergen Yalçın’dan övgüyle söz ederek, “Takımın başında Sergen Yalçın gibi önemli bir isim var. Sergen, oyuncu olarak çok yetenekli ve büyük bir futbolcuydu. Umarım, hocalık yaşantısında da bu şekilde devam eder. Bu süreçte taraftarların, onun yanında olması ve ona destek vermesi çok önemli. Kendisine yürekten başarılar diliyorum.” yorumunu yaptı.