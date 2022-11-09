Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı tartışılmaz

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'nın camia içerisinde tartışma konusu olmasına sert sözlerle karşılık verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transferleri ekonomik nedenlerden dolayı geç yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Transferde sıkıntılar yaşadık. Farklı nedenler vardı. Bunların en önemlisi ekonomikti. Talip olduğumuz oyuncuların, neredeyse tamamının talep ettikleri ücretler karşılayabileceğimiz rakamlar değildi. Dolayısıyla orada bir süre kaybı oldu. Transfer döneminin sonuna doğru ancak 3 oyuncu, ödeyebileceğimiz rakamlara gelince sözleşme imzalamak mümkündü." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezona fırtına gibi başlamalarının sebebini de transfere bağlayan Başkan, "Geçen sezona iyi başlamamızın önemli faktörlerinden birisi, oyuncuların neredeyse tamamına yakını kampın ilk gününe yetişti. Lige de hızlı başlamıştık." dedi.

"Taraftar haklı"

Taraftarın gücünden bahseden Trabzon'un bir numarası, "Taraftar her zaman haklıdır. Özellikle Trabzon'da kutlamalarda stada 50-60 bin kişi geliyor. 20 saat sonra 1100 kilometre uzakta Olimpiyat Stadyumu'nda son maçı oynadık. 80-90 bin seyirci yine stadyumda. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bir takım stadyuma 130 bin seyirci çekebiliyor. Bu kadar özverili, bu kadar bağlı insanlar. 1.5 milyar insan kutlamaları gıptayla izledi. Bu seyirci, her zaman taleplerinde haklıdır." şeklinde konuştu.

"Beklentileri karşılayamadık"

Özeleştiri yapan Başkan, "Taraftarın beklentisi şu. Bir noktaya geldiniz, başarılı oldunuz. 1 adım ötesini istiyor. Geldiğiniz yerde durduğunuz zaman çektiğiniz acının, gözyaşının hiçbir anlam ifade etmediğini görürsünüz. Bizi bu taraftar buraya getirdi. Taraftarla beraber geldik ama beklentileri karşılayamadık." dedi.

"Abdullah Hoca tartışılmaz"

Abdullah Avcı'yı eleştirenlere kızan Ağaoğlu, "Hoca eleştirilebilir. Oyun sistemini, değişikliklerini eleştirebilirsiniz ama hoca tartışılmaz, hoca tartışılmaz! Takımı, uzun süre sonra şampiyon yapan hocanın tartışılmasını doğru bulmam. Değişikliği sevmem. Devamlılık esastır. Yanlışları, hataları, eksikleri düzelte düzelte devam edersiniz. Her değişiklik yeniden yapılanmayı getirir, sıkıntıları vardır. Hoca eleştirilebilir. Puan kaybı olan veya zor geçen maçlardan sonra karşılaşıyoruz ama hocayla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.