Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un transfer stratejisini eleştirdi

Trabzonspor'un tecrübeli sol beki Filip Novak'ı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'yi, Ahmet Ağaoğlu dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında sert sözlerle eleştirdi.

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler ezeli rakiplerinden Trabzonspor'un deneyimli sol beki Filip Novak'ı da transfer etmişti.

2.5 sezon boyunca bordo-mavili takımda oynayan Çekyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu kızdırdı.

"MADEM PARAN YOK NEDEN 3 MİLYON 650 BİN VERİYORSUN"

TFF'nin verdiği limite takılan sarı-lacivertliler yaptığı transferlerde rakibinden fazla para vermekle suçlanıyor. Riva'da yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan Ağaoğlu, "Novak bizde 700 bin euroya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euroya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsunuz?" sözlerini sarf etti.

"G.SARAY ve TRABZSONSPOR KARŞI ÇIKIYOR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte Fenerbahçe'nin 'Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın' teklifine karşı çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız." sözleriyle dile getirmişti.