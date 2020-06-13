Ahmet Ağaoğlu: Liderin maçı 1. kanaldan verilir

Ahmet Ağaoğlu, Göztepe-Trabzonspor maçını ikinci kanaldan veren beIN Sports'u eleştirdi. Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise yaptığı paylaşımla Ağaoğlu'na göndermede bulundu.

Süper Lig'de yoluna kaldığı yerden hız kesmeden devam eden Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanı 3 golle almayı başardı.

"LİDERİN MAÇI VARSA, BİRİNCİ KANALDA VERİLİR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yayıncı kuruluşu eleştirdi.

Ağaoğlu, "Lider maçını oynuyorsa, liderin maçı birinci kanaldan verilir. Yayıncı kuruluş bizim maçımızı ikinci kanaldan veriyor. Bu nasıl bir düşüncedir anlamıyorum. Liderin maçı varsa, birinci kanaldan verilir." şeklinde konuştu.

"60 YILLIK LİGİN LİDERİYİZ"

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise, "Herkes haddini bilecek" pankartıyla birlikte "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. kanaldan verilir. Bu böyle biline!" şeklinde bir paylaşım yapara Ağaoğlu'na göndermede bulundu.