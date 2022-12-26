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    Ahmet Ağaoğlu: Maçları hakemler üzerinden okumayalım

    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, algoritmayla yapılan hakem atamalarıyla ilgili, "Bizim inandığımız bir proje. Maçları hakemler üzerinden okumayalım" dedi.
    • 26.12.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:39
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    Ahmet Ağaoğlu: Maçları hakemler üzerinden okumayalım

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nde ekim ayının kazananları için düzenlediği ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

    "Sadece bir maç kazandık"

    Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçında ve Süper Lig'deki Fenerbahçe karşılaşmasında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça kıyasla farklı bir performans sergileyeceğimizi anlamıştım. Onun ardından 3-0 kazandığımız bir Samsunspor maçı, ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık.

    Cumartesi günü aldığımız galibiyet, camianın aldığı galibiyet olarak değerlendirilirse daha doğru değerlendirilmiş olur. Sadece bir maç kazandık. Bunun farklı şekilde değerlendirilmesi doğru olmaz." açıklamasında bulundu.

    Ahmet Ağaoğlu: Maçları hakemler üzerinden okumayalım #1

    "Trabzonspor bu yarışın içinde olacaktır"

    Çekişmeli bir lig yaşanacağını söyleyen Ağaoğlu, "Lig yeniden başladı. Hem alt hem de üst sıralar için. İlk haftada lider değişti. Mayıs ayına kadar çok çekişmeli bir lig yaşayacağız. Eğer bir yarış varsa, bu yarışın adı zirve yarışıysa Trabzonspor bu yarışın içinde olacaktır. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Maçları hakemler üzerinden okumayalım #2

    "Bu sene yaşadığımız aslında Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi"

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig maçlarında görev yapacak hakemleri algoritmayla belirlemesiyle ilgili ise Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:

    "Kulüpler Birliği başkanıyken üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bunu uygulayan liglerden birisi de La Liga. Bunu onlarla da görüştük ve teklif aldık. O dönem federasyona böyle bir teklifte bulunmuştu ve değerlendireceklerini söylediler. Sonrasında seçime gidilen süreç oldu. Ben ve Süleyman Hurma, bu sistemin gerekliliğine inanan iki insandık. Bizim inandığımız bir proje olduğu için kötü bir şey söylemem doğru değil. Maçları hakemler üzerinden okumayalım. Hakemleri algoritmik sistem açıklıyor. Sahada oynadığımız oyuna bakalım.

    Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Bu konuyu artık ikinci plana atmamız lazım. Futbolu hakemler üzerinden konuşmaya devam edersek irtifa kaybediyoruz. Bu sene yaşadığımız aslında Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi'ne elemeyle takım gönderiyoruz. Ekonomik anlamda dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım."

    Ahmet Ağaoğlu: Maçları hakemler üzerinden okumayalım #3


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