Ahmet Ağaoğlu, protokolde neler yaşandığını anlattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, protokol tribününden sürekli olarak "Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız" şeklinde bağırıldığını söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu adeta çılgına döndü.

Önce Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kavga eden Ağaoğlu, daha sonra sahaya inerek stat görevlisini kovaladı.

Yaşanan olaylar hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de kendimi daha önce pek o şekilde görmedim. 62 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir sporda yöneticilik yapıyorum. Çok gergin bir maçtı. Başından sonuna kadar. Gergin olacağını da tahmin ediyordum. O düşünceden hareketle ben protokol tribününden ayrı bir yerde oturmak için TFF ve emniyetten sorumlu kişiden izin istedim."

"EROL BULUT MAVİ-TURUNCU GİYİNMİŞTİ"

"Benim bulunduğum yerle protokol arasında 30-40 metre yer vardı. Beklentim vardı ama bu düzeyde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyordum. Her ne kadar Erol Bulut orada mavi jean-turuncu tişörtle (Başakşehir'in renklerine atıfta bulunacak) çıksa da normal bir maçtı."

"YAVŞAKLAR SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ DEDİLER"

"Bazı şeyler birikiyor ve taşıyor. Demek ki onların da patlama noktası bize denk geldi. Maçın ilk dakikasından itibaren yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız tepkileri geldi. Hatta TFF yetkilisi orayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisiyle de konuşabilirsiniz hatta. Maç boyunca devam etti, rahatsız edici boyutlara ulaştı. Atılan gollerden sonra acayip hareketler oldu."

"BİLMEM NE OĞLU DEDİLER"

"1-2 dakika daha bir sıkıntı yaşanmasa terk edecektik. Tam o sırada bir beyefendi tribünün yürüme yolundan geldi ve parmağını sallayarak "Bilmem ne oğlu ..." dedi. Kıvılcımın patladığı yer orası. Rahmetli babamı düşününce ben de o sözleri kendisine iade ettim. Tekrar sakinleştiğimiz an bu kez Alanyaspor Başkanı bana 'Sen benim abime küfür ediyorsun' diyerek telefonunu gösterdi. İlk tepkim 'Ben senin abine neden küfür edeyim' oldu."

"HOŞ GELDİN YOK, HİÇBİR ŞEY YOK"

"Çok iyi biliyorlar herhalde suyun 100 derece kaynayıp Trabzon insanının da 5 derece kaynadığını. Bize bilmem ne olduğu dediği büyük abisiymiş. Şartlar ne olursa olsun biz misafir olarak gitmişiz oraya. Tribün haricinde hoş geldin yok, hiçbir şey yok. Fenerbahçe ile oynadığımız günün sabahı herhangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bizim aramızda ne kadar gerginlik olursa olsun bunlar normal şeylerdir. Alanya'da ise küfür ve parmak. Herhalde anlayışları bu."

"BENİM AĞZIM KOKSA KOKSA ANAMIN SÜTÜ KOKAR"

"Alanyaspor Başkanı vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimlik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde... Havaalanına geldiğimizde oyuncuların bazıları uçağa bindi. Bu sırada Alanyaspor başkanının bir televizyon kanalına bağlandığını ve benimle ilgili konuştuğunu söylediler. Hasan Çavuşoğlu çıkmış alkollüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"ALKOLLÜYDÜ DEYİNCE UÇAĞI DURDURDUM"

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Alanyaspor müdürünün bir Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı. Senin yöneticinin Hüseyin hocaya küfür etmediğinden emin misin?"

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