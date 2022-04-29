Ahmet Ağaoğlu: Silaha değil, birbirimize sarılalım

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un stadında yaptığı maç öncesi antrenmanında basına verdiği röportajında borda-mavili taraftarlardan silaha sarılmamalarını birbirlerine sarılmalarını istedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken yarın akşam Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililere, şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında, sarı-lacivertli takım 3 puanı alamazsa bordo-mavililer 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor, yarın akşam oynanacak maç öncesinde Akyazı Stadı'nda taraftarlara açık bir şekilde antrenman yaptı. Antrenman sırasında basın mensuplarına konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulunup taraftarlara ricalarını iletti.

Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım

Ağaoğlu, açıklamarında şunları söyledi, "Hocamız uzun bir aradan sonra ilk defa bir antrenmanı taraftarımıza açtı. Taraftardan böyle bir talep vardı. Avrupa'dan gelen çok sayıda taraftarlarımız da var. Şehrin nüfusu iki katına çıkmış durumda. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarın istediğimiz sonuçla beraber 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlarız. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi.Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek. Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Şampiyonluğumuzu 61 top atışıyla kutlayacağız, 3 farklı lokasyondan da havai fişekler atacağız. Lokasyonlar sürpriz olsun.Duygusal anlamda ne hissettiğimi şu anda ifade edemem, ben de farkında değilim. Bu tür yaşantılarda, gerçekleştikten sonra ancak bunun farkına varabiliyorsunuz. İş bir nihayete ersin, o zaman göreceğiz ne hissettiğimizi."