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    Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon içni şimdiden transfer hedeflerini açıkladı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 23:31
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    Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

    Süper Lig'in son haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'nin 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler hakında açıklamalarda bulundu.

    GERVİNHO VE PERES İMZAYA GELİYOR

    Ağaoğlu, Gervinho ve Peres'in imzaya geleceğini belirterek şunları söyledi:

    "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur"

    Ahmet Ağaoğlu ndan transfer açıklaması #1

     

     

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