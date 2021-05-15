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- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon içni şimdiden transfer hedeflerini açıkladı.
- DHA
- 15.05.2021 - 23:31
Süper Lig'in son haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'nin 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler hakında açıklamalarda bulundu.
GERVİNHO VE PERES İMZAYA GELİYOR
Ağaoğlu, Gervinho ve Peres'in imzaya geleceğini belirterek şunları söyledi:
"Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ve Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran'ın 10'una kadar onlar da imza atmış olur"