Ahmet Çakar: Bu şampiyonluk anasının ak sütü gibi helal Galatasaray, 23. kez şampiyonluğa ulaşırken, spor yorumcusu Ahmet Çakar da sarı-kırmızılıların zaferi hakkında açıklamada bulundu.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile ilgili değerlendirme yaptı.

Galatasaray, hak ettiği mutlu sona çok net bir skorla erişmeyi başardı. Pek tabii ki bu tür şampiyonluklarda camianın başkanından, masörüne, çaycısına kadar herkes başrol oyuncusu olsa bile bence bu başarının bir numaralı şampiyonu oyuncu bazında Icardi'dir.

"Ne Aboubakar ne de Valencia..."

Çok rahat, çok profesyonel goller atıyor. Inter ve PSG gibi devlerde oynayabilmek kolay değil. Dün gece attığı gol… Koşacağı yeri biliyor ve mükemmel tek vuruşu yapıyor. Yine ikinci gol… Koşacağı yeri buluyor, kafayı vuruveriyor. Ne Aboubakar'la ne de Valencia ile kıyaslanabilecek düzeyde değil. Özellikle oyun bilgisi ve vuruş tekniği bu ligin üzerinde.

"Anasının ak sütü gibi..."