Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de şampiyon olacak

Ahmet Çakar bu sezon Fenerbahçe'nin 37. haftada NEF Stadı'ndaki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını ezeli rakibinin sahasında alacağını söyledi.

Ahmet Çakar, Derin Futbol programında Fenerbahçe'nin bu sezon Seyrantepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın ardından kaldıracağını iddia etti.

"Fenerbahçe intikamını alacak"

Çakar yaptığı yorumda şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak"

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.





Galatasaray başarmıştı

Hatırlanacağı üzere Galatasaray 2011-2012 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluğunu ilan ederek kupasını almıştı.



