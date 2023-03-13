Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakibine maç fazlasıyla 9 puan fark attı.

Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların travma yaşayacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirtti.

"Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz."