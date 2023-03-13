Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakibine maç fazlasıyla 9 puan fark attı.
"Travma senesi olacak, göreceksiniz"
Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların travma yaşayacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirtti.
"Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz."
"Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak"
"Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak."