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    Ahmet Nur Çebi: Böyle oynadıkça zirveden inmeyiz

    Koronavirüs tedavisi gören Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gol sonrası kendisine jest yapan futbolculara teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 13:36
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    Ahmet Nur Çebi: Böyle oynadıkça zirveden inmeyiz

    Zorlu Kayseri deplasmanında alınan galibiyetle ligde 2,5 yıl sonra liderliğe yükselen Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor.

    Karşılaşma sonrası futbolcuların maç sırasında ve soyunma odasından mesaj gönderdiği Başkan Ahmet Nur Çebi oldukça duygulandı.

    "HAK ETTİĞİMİZ LİDERLİĞE ULAŞTIK"

    Koronavirüs tedavisi gören siyah-beyazlıların patronu, dünkü idman öncesinde telefon yoluyla takımla toplu bir görüşme yaptı.

    Jest için oyunculara teşekkür eden Çebi, "Hak ettiğimiz liderliğe ulaştık. Sizler böyle yürekten oynadıkça zirveden inmeyiz." dedi.

    Ahmet Nur Çebi: Böyle oynadıkça zirveden inmeyiz #1

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