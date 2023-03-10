Ahmet Nur Çebi: Haklıydım, TFF Hatayspor ve Gaziantep'in tüm maçlarını geçersiz saymalı

Depremzedelere destek amaçlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bugün "Bırakmam Seni Türkiye" kampanyası için basın toplantısı düzenledi.
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda yer alırken önemli açıklamalarda bulundu.
TFF'nin çekilen takımlar hakkındaki kararı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle zarar gören Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekildi.
TFF, bu karar sonrası bu takımların gelecek sezon da ligde kalacağını ve bu takımlarla bu sezon oynanacak maçlarda rakiplerin hanesine 3 puan yazılması gerektiğine karar verdi.
Çebi daha önce ne demişti?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu durum hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etmişti:
"Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli. İki kulüple yapılan karşılaşmalar... Bundan sonrakiler sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz."
"TFF kararını gözden geçir"
Çebi bugünkü basın toplantısında, söylediklerinin eleştirildiğini ancak haklı olduklarının ortaya çıktığını söyledi.
"Play-off'la ilgili yazılı veya sözlü konuşmamız söz konusu olmadı. Ama ne hikmetse Beşiktaş ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri dile getiriyor. Ben, o konuya soru üzerine cevap verdim. O soruya verdiğimiz cevabın haklılığı ortaya çıktı.
Herkes, 'Evet, bu şekilde yapılması yanlıştır, adaletsizdir demeye' bugün başladı. Eğer konu zamanlamanın yanlış olmasıysa, bana soru sorulduğu gece TFF, karar için toplanmıştı. Bunun sorumlusu, TFF'nin gereksiz zamanda gereksiz şekilde konuyu gündeme getirmiş olmasıdır.
TFF, eğer maçları 1 ay erteliyorsa, bu açıklamayı da 1 ay erteleyerek bu konuyu da kulüplerle tartışması gerekirken oldubittiye getirmiştir. Sosyal medyadaki infialin arkasında adaletsizlikten menfaatlenen rakiplerimiz vardı.
Avrupa'da uygulanan kuralları bir kenara bırakıp kendi kafanıza göre kural uygulamamalısınız. Çok basit. Eğer bu adaletsizse adaletsizdir. Şu an alınan karar en adaletsiz karardır. Bunun Beşiktaş'ın puanıyla bir ilgisi yok."