Ahmet Nur Çebi: Haklıydım, TFF Hatayspor ve Gaziantep'in tüm maçlarını geçersiz saymalı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımların eski maçlarının sayılmasına bir kez daha tepki gösterdi.

Depremzedelere destek amaçlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bugün "Bırakmam Seni Türkiye" kampanyası için basın toplantısı düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda yer alırken önemli açıklamalarda bulundu.

TFF'nin çekilen takımlar hakkındaki kararı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle zarar gören Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekildi.

TFF, bu karar sonrası bu takımların gelecek sezon da ligde kalacağını ve bu takımlarla bu sezon oynanacak maçlarda rakiplerin hanesine 3 puan yazılması gerektiğine karar verdi.

Çebi daha önce ne demişti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu durum hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etmişti:

"Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli. İki kulüple yapılan karşılaşmalar... Bundan sonrakiler sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz."

"TFF kararını gözden geçir"

Çebi bugünkü basın toplantısında, söylediklerinin eleştirildiğini ancak haklı olduklarının ortaya çıktığını söyledi.