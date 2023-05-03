Ahmet Nur Çebi: Hedefimiz bütün maçlarımızı almak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili, “Bizim hesabımız çok basit; birinci hedefimiz bütün maçlarımızı almak” dedi.

Süper Lig'de Trabzonspor beraberliğinin ardından biri Hatayspor maçı olmak üzere Ümraniyespor ve ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışını sürdüren Beşiktaş şampiyonluk iddiasına devam ediyor.

Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi yapılan ödül töreninde takımın şampiyonluk şansı hakkında konuştu.

"Diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız"

Hedeflerinin bütün maçları kazanmak olduğu belirten Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: