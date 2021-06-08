Ahmet Nur Çebi: Limitler konusunda hoşgörü arıyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF arasında yapılan toplantının ardından Ahmet Nur Çebi, “Yumuşama ve hoşgörü istirham ettik” açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle gerçekleştirdikleri toplantı sonrası vakıf başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüplerin taleplerini ilettiklerini ve yaşanılan sıkıntılara değindiklerini ifade etti.

“YUMUŞAMA VE HOŞGÖRÜ İSTİRHAM ETTİK”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, harcama limitleri konusunda anlayış beklediklerini kaydetti. Çebi, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Birçok takımımız aynı sorunu yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik.

Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Ayın 9'u 10'una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar, verilecek kararlara göre devam edecektir. Alınan kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik." ifadelerini kullandı.

“PANDEMİDE SIKINTILARIMIZI AŞAMADIK”

Ahmet Nur Çebi sözlerine şöyle devam etti: "Geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF Başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek, fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili, 'Bir sene daha erteleyin lütfen. Sıkıntılarımızı aşamadık.' dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bu durumu pandemide aşamadığımızı ifade ettik."