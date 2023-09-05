Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi PFDK'ya sevk etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ve sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

Beşiktaş Kulübü de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula yollandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray...

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahürat; Galatasaray ve Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline sevk edildi.

Rizespor, saha olayları; Başakşehir, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Gaziantep FK, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile usulsüz seyirci alınması; Hatayspor da talimatlara aykırı hareket ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PDFK'ya gönderildi.

Ayrıca Başakşehir idarecisi Murat Yaman da sportmenliğe aykırı hareketi ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.