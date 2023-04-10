Ahmet Nur Çebi: TFF kulüplere baskı yaptı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamasında; "Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin ligden çekilen takımlar hakkındaki kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz"

Ahmet Nur Çebi, şu açıklamalarda bulundu:

"TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz."

"UEFA'ya gideceğim"

Konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na değil, UEFA'ya başvuracaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım."

Neler olmuştu?

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararı sonrası, TFF'nin iki ekiple oynayacak takımlara 3 puan ve 3 gol averajı verilmesi yönünde karar aldı. Beşiktaş ve bazı kulüpler karara itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin kulüplerin oylamasını değiştirdiğini iddia eden Ahmet Nur Çebi, ligin bu şekilde tescil edilemeyeceğini söyledi.