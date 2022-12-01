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    Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralı kalkacaksa bonservisleri TFF ödesin

    Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralı kalkacaksa bonservisleri TFF ödesin

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kalkması gündemde olan 8+3 kuralı için açıklamada bulundu. Çebi, transfer politikasını bu kurala göre uyguladıkları için kuralın kalkmasını veto ettiklerini duyurdu.
    • 01.12.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:26
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    Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme kararı aldı.

    Siyah-beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep ederek federasyon ile yapacakları görüşmede, yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.

    Çebi açıklamasında, “8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!” dedi.

    Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralı kalkacaksa bonservisleri TFF ödesin #1

    3 yerliye 5 milyon euro ödendi

    Siyah beyazlılar, bu sezon bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

    Beşiktaş, sezon başında Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve Kerem Atakan Kesgin için bonservis bedeli öderken, Cenk Tosun bonservissiz, Tayfur Bingöl kiralık olarak kadroya dahil edildi.

    Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralı kalkacaksa bonservisleri TFF ödesin #2


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