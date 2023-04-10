Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Erden Timur'un "Bu Ligi bitirtmeyiz" sözlerine karşılık verdi. Çebi, "Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme" dedi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi gündeme dair sohbet toplantısı yaptı.

Başkan Çebi, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Bu Ligi bitirtmeyiz" sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"Biz ne desek ceza kesiliyor"

Ahmet Nur Çebi, şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur çıktı, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi. TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor."

"Sezon sonunu bekleme"

Çebi ayrıca şöyle dedi:

"Erden Timur 'Sezon sonunda konuşacağım' diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme."

"2 kulüp de mutlu"

Başkan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Merkez Hakem Kurulu üzerinden atışmaları hakkında açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta'yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim."