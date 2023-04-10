Ahmet Nur Çebi'den Jorge Jesus'un sözlerine cevap Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Jorge Jesus'un play-off sözlerine yanıt vererek, "Bu sorunun muhatabı ben değilim" dedi.

Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi spor medyasının temsilcilerine statta iftar verdi.

Şenol Güneş’inde katıldığı iftardan sonra Ahmet Nur Çebi gündeme dair sohbet toplantısı yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig ile ilgili Play-Off sözlerinin sorulması üzerine açıklama yaptı.

"Bu sorunun muhatabı ben değilim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Play-Off oynanmalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi, "Bu sorunun muhatabı ben değilim." dedi.

"Başkanı açıklama yapmadı"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, şu açıklamayı yaptı: