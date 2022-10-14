Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve TFF başkanlığı için konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının soruları cevaplayan Çebi, teknik direktör Valerien Ismael'in takımdaki geleceğiyle alakalı konuştu. Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adam ile yola devam edeceklerini ifade etti.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin o açıklamaları:

"Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok"

Ahmet Nur Çebi TFF başkanlığı için, "Bir önceki federasyon seçiminde orada görevlendirme ile ilgili talepler geldi. Benim önceliğim Beşiktaş'tı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Ancak Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm. Geldim, devam ediyorum. Üç yıllığına buraya geldim. TFF başkanlığı ile ilgili planım yok. Beşiktaş başkanlığına 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluğu onunla birlikte kazanmayı planladım"

Teknik direktör Valerien Ismael için ise Çebi, "Kupayı bu sene Valerien Ismael ile birlikte kaldırma planı dışında başka bir düşüncem yok. Şampiyonluğu onunla birlikte kazanmayı planladım. O planla devam ediyorum. Fikrimde değişiklik yok. Fikrimi değiştirecek bir konu yok" diye konuştu.

"Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler"

Beşiktaş'a karşı bir algı operasyonu yürütüldüğünü söyleyen Çebi, "3 ay evvel burada seçim yapıldı. Herkese gelin, lütfen aday olun dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda fellik fellik takım başarısız olsun, Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler. Biz kulübü çok iyi toparladık, büyük temizlikler yapıldı. Bunu Beşiktaş için yaptık.

İnsanların iştahları kabarmış. 3 ay evvel neden yapmadıklarını anlayamıyorum. Seçimde herkes aday olabilir. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Ondan daha çok ben üzülüyorum"

"Teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerden etkileniyor mu?" sorusuna Çebi, "Hocanın hiç ilgilenmediğini görüyorum: Ondan daha çok ben üzülüyorum. Kendisi başarıya odaklandı. Sadece neden eleştiriler geldiğini anlamadığını görüyorum. Hoca pek takmıyor" yanıtını verdi.