Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması Yabancı kuralı hakkında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ülkemizde şu anda sahada 8 yabancı futbolcu olabilirken 3 tane de Türk oyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek olmaz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkezi Lübnan’da olan ve Ortadoğu bölgesine yayın yapan haber kanalı Al Mayadeen’in konuğu oldu. Çebi, Dolmabahçe'den gerçekleşen yayında kulübün ve ülkenin spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız"

Beşiktaş'ın ekonomik olarak sıkıntılar çektiğini belirten Ahmet Nur Çebi, şu açıklamaları yaptı:

"Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Kulüpler iyi idare edilmezse zarar görürler. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Kulüpler içinde bulundukları ekonomilerden ve dikkatsiz harcamalardan etkileniyorlar. İnsanların alım seviyesi arttıkça kulüplerin de gelirleri artıyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak yaratmak zorundasınız. Altyapıya önem verilmeli. Genç futbolcuları az maliyetle yetiştirmeli ve yüksek bonservis ücretleriyle göndermeliyiz. Para kazanmaktan başka çare yok. Kulüpler gelirlerinin üzerinde harcama yaparlarsa borçlanırlar. Bu borçlar faiz sarmalına girdiğinde durum altından kalkılamaz hale gelir."

"Dünyada birçok kulüp el değiştiriyor"

Dünyada birçok takımın el değiştirdiğinden bahseden Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi:

"Dünyada birçok kulüp el değiştiriyor. Bizim taraftarımız tarihi bir kulüp olduğumuz için bu durumu hoş karşılamıyor. Beşiktaş’ı nasıl borçlandırırsınız diye hesap soran bir kesim var ama şampiyonluk nasıl gelirse gelsin diyen hiç hesap kitap yapmayan bir kesim daha var. Bizler de yönetici olarak bu iki görüş arasında denge kurmaya çalışıyoruz."

"İhtiyaç var ki yabancı futbolcu transferi yapılıyor"

Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralı hakkında Ahmet Nur Çebi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizde şu anda sahada 8 yabancı futbolcu olabilirken 3 tane de Türk oyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek olmaz. İhtiyaç var ki yabancı futbolcu transferi yapılıyor. Hayatın hiçbir alanında yerli ve yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Spor; kardeşlik, barış ve huzur için yapılır. Burada ayrımcılık olamaz. Sahada her ülkeden birer oyuncu olsa daha çok keyif alırım."

"Siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum"

Yeşil sahalarda yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili ise Çebi, şu sözleri sarf etti: