Ahmet Oğuz kırmızı kart görmeli miydi? Eski hakemler yorumladı

Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettı. Bununla birlikte sarı-kırmızılıların 14 maçlık galibiyet ve 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Maçın 14. dakikasında Ahmet Oğuz'un yaptığı faulde sarı kart verilmişti.

Ahmet Oğuz'un Dubois'e yaptığı fauldeki karar eski hakemler tarafından da eleştirildi.

Eski hakemler Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi ve 3 hakem de "Kırmızı kart verilmeliydi." yönünde görüş bildirdi.

Seçim Demirel pozisyon için; "Kırmızı kart gerekir. VAR müdahalesi gerekiyordu." dedi.

Bülent Yıldırım ise açıklamasını şöyle yaptı:

"Burada konu şu; Dubois topla oynadı mı? Oynadı. Ahmet Oğuz'un bu topa fair bir müdahalede bulunma şansı kaldı mı? Hayır. Peki, Ahmet Oğuz gergin bir şekilde tabanıyla nereye geliyor bir görelim. Korkunç bir görüntü var burada. Şurada bileğin döndüğünü de maalesef görüyoruz. Nasıl geldiğine bir bakalım ki iyi niyet var mı görelim. Aklımızda bir şey kalmasın. Burada topa vurulduktan sonra asla bir iyi niyet yok. Bileğin döndüğünü görüyorum. Belki bu açıyı Video Hakem kaçırmış olabilir. Saklı alanda yine gözden kaçan ciddi faullü bir oyun olduğu fikrindeyim. Özellikle bu Video Hakem kardeşimiz, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında zeminden gelen, etkisi ve şiddeti olmayan ayak müdahalesinde OFR davetiyle Adnan'a bir kırmızı kart çıkartmıştı. Şimdi lütfen alsın o mu daha sert, bu mu daha sert değerlendirsin. Ayağının neresiyle nereye? Hız, şiddet, yoğunluk her şey var. Bilek esniyor. Bu, oyuncu sağlığı için ciddi faullü oyundur. Bu pozisyondan dolayı OFR ve kırmızı kart gerekirdi fikrindeyim. 4. Hakem nereye bakıyor? İyi niyet yok. Net kırmızı kart."