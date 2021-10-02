Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? Ahmetcan Kaplan hakkında...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk 11'de yer alan Ahmetcan'a dair detaylar ise merak konusu oldu. Peki, Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig'in 8. haftası hız kesmeden yeni karşılaşmalarla başlarken, Trabzonspor fırtına gibi esti.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'de iyi bir grafik sergilerken, Kayseri'yi ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Geçtiğimiz haftalarda liderlik koltuğuna oturan bordo-mavili ekip, yeniden lider olmak için mücadele ediyor.

Bu akşam iyi bir oyunla Kayseri'yi yenerken, maçta ilk 11'e çıkan Ahmetcan Kaplan'a dair detaylar gündeme geldi.

Futbolseverler, "Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Trabzon'da 6 Ocak 2003 dünyaya gelen Ahmetcan, aktif futbol hayatında ve stoper olarak görev yapıyor.

Sol ayağını oldukça iyi kullanan genç oyuncu aynı zamanda önlibero mevkisinde de görev yapabiliyor.

1 Temmuz 2018 tarihinde Trabzonspor altyapısında forma giyen futbolcu daha sonra Trabzonspor U16 takımına seçildi. Oyuncu o dönemlerde yetenekli olduğunu gösterdi ve dikkati çekti.

22 Ocak 2019 tarihine gelindiğinde Trabzonspor U17 takımına, 4 Ağustos 2020 tarihinde Trabzonspor U19 takımına ve 11 Kasım 2020 tarihinde ise Trabzonspor ile profesyonel anlamda üç yıllık anlaşma imzaladı.

Genç oyuncu geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor U19 takımında forma giydi.

Genç yıldız bu sezon ilk kez geçen hafta, Alanyaspor karşısında Süper Lig'de forma şansı buldu.