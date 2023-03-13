Aile sözcüsü açıkladı: Christian Atsu, 17 Mart'ta defnedilecek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, ülkesi Gana'da 17 Mart'ta defnedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yapmış olduğu açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Vefat edeli yaklaşık bir ay oldu

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söylemiş oldu.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalmış olarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.