Ajax'ın genç futbolcusu Mohamed Daramy, Kopenhag'da

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Kopenhag'dan transfer hamlesi geldi. Danimarka ekibi Ajax’tan genç futbolcu Mohamed Daramy'i kiralık transfer etti.

Ülkemizi Avrupa kupalarındaki 1 numaralı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, dün çekilen kura sonucu play-off turunda Danimarka şampiyonu Kopenhag ile eşleşmişti.

Eşleşmede öncesi Kopenhag'tan kritik mücadele öncesi bir transfer hamlesi geldi.

Danimarka ekibi, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ön elemesinde Sivasspor'a karşı da gol atan ve ardından 12 milyon euro karşılığında Hollanda devi Ajax'a transfer olan eski futbolcusu Mohamed Daramy'i kiralık olarak transfer etti.

Transfer resmen açıklandı

20 yaşındaki sol kanat futbolcusu dün öğle saatlerinde Danimarka'ya gelirken transferde resmi olarak bugün açıklandı.

Kopenhag altyapısından yetişen Daramy, geçen sezon Kopenhag formasıyla 11 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilerken, ardından transfer olduğu Ajax'ta ise 16 maçta sahaya çıkıp 3 gol ve 3 asist kaydetti.