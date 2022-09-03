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Ajdin Hasic, Giresunspor'a doğru

Ajdin Hasic, Giresunspor'a doğru

Beşiktaş, kadroda şans bulması çok zor olan Ajdin Hasic ile ilgili transfer kararını verdi. Futbolcunun Giresunspor'a transferi önümüzdeki hafta netleşecek.