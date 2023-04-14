Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor oldu Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.

ensonhaber.com Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip geriye düştüğü mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı bildi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Doğukan, Ndao ve Bertuğ ayarken Alanyaspor'un tek sayısı ise Ahmed Hassan'dan geldi. Umut Güneş, Galatasaray maçını kaçıracak Konuk ekipte Umut, 82. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Galatasaray mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü. Akdeniz derbisini kazanan Antalyaspor iki maç sonra galibiyete uzanarak puanını 32'ye yükseltti. İki maç sonrasında kaybeden Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.