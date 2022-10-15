Akdeniz derbisinde taraftarlar arasında kavga çıktı

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Alanyaspor–Antalyaspor karşılaşmasını seyretmek için stada gelen iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Stat dışına taşan kavgada yaralananlar oldu.

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında dün akşam Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlanan mücadele öncesinde ve sonrasında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı

DHA'nın haberine göre; Birbirlerine giren taraftarlara jandarma müdahale ederken, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı. Otobüsten inen taraftarlar ise bölgedeki bazı evlerin camlarını kırdı. Çıkan arbedelerde her iki takım taraftarlarından yaralanan oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Jandarma ekipleri stat ve çevresinde maç öncesinde ve sonrasında çıkan kavgaları sonlandırırken Antalyaspor taraftarları kolluk kuvvetlerinin konvoyu eşliğinde ilçeden çıkarıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.