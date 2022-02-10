Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de hızla ilerleyen ve durdurulamayan iki takım Alanyaspor - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

İki takımda tek maç elem usulüne göre oynanacak bu karşılaşmayı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de oldukça başarılı bir grafik çizen bu iki takımın karşılaşmasını izlemek isteyenler, zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Maçı kaçırmak istemeyenler, "Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak Alanyaspor-Adana Demirspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozlarından olacak.

Adana'da Balotelli’nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle öne çıkıyor.