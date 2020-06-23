Alanyaspor Başkanı: Ağaoğlu alkollüydü, küfürler savurdu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkollü olduğunu, kendisi ve diğer yöneticilere ağır hakaretlerde bulundunu öne sürdü.

Süper Lig'de Cemi Usta sezonunun 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın uzatma anlarında Alanyaspor'un attığı beraberlik golünün ardından yaşanan sevincin ardından hem şeref tribünü hem de saha içi karıştı.

ALANYASPOR BAŞKANI: "AĞAOĞLU ALKOLLÜYDÜ"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV'ye telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda, Ahmet Ağaoğlu'nun ölmüş annesine ve en büyük ağabeyi Ahmet Çavuşoğlu'na küfür ettiğini öne sürerek, Ağaoğlu'nun alkollü olduğunu söyledi.

Ağaoğlu'nun kendisine yumruk atmaya çalıştığını da iddia eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AĞAOĞLU ÖNÜNE GELENE TEKME TOKAT GİRİYORDU"

"Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra önüne gelen herkese tekme tokat giriyordu. 42 yıldır futbolun içindeyim, hayatımda böyle bir rezalet görmedim."

"ÖLMÜŞ ANNEME KÜFÜR ETTİ"

"Ahmet Ağaoğlu, benim en büyük ağabeyim Ahmet Çavuşoğlu'na ana avrat küfretti. Bana da küfretti, yumruk atmaya kalkıştı. Ahmet Ağaoğlu ölmüş anneme küfretti. Kendisinden şikayetçi oldum. Bağıra bağıra herkese saldırdı."

"HÜSEYİN ÇİMŞİR DE KÜFÜR ETTİ"

"Trabzonspor'un teknik direktörü de bizim yöneticimize küfretti. Bunu yukarıdan duydum. Biz Alanyaspor olarak her zaman beyefendiliğimizi, kendimize yakışanı yaptık. Finalde gider maçımızı oynarız. Yenersek mutlu oluruz, yenemezsek tebrik ederiz."