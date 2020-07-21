Alanyaspor Başkanı: Beşiktaşlı bir yönetici özür diledi

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismini vermediği Beşiktaşlı bir yöneticinin Fabrice N'Sakala transferiyle ilgili kendisinden özür dilediğini söyledi.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı.

Çavuçoğlu, toplantının ardından Akdeniz ekibinin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

''BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ BENDEN ÖZÜR DİLEDİ''

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Sakala'nın, Beşiktaş'a transferiyle ilgili yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, siyah-beyazlı bir yöneticinin kendisinden özür dilediğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu, özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu. '' dedi.