Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Lider Galatasaray’ın Konya’da mağlup olması, Fenerbahçe’nin iştahını kabarttı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Alanyaspor karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16'da veda eden Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, 26. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmesi sonrası puan farkını azaltma şansı yakalayan Jorge Jesus'un ekibi, deplasmanda galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ersun Yanal'la ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve sahadan 3 puanla ayrılan Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Ankaragücü'ne 2-0 kaybetti. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi Ensonhaber.com'dan olacak. Muhtemel 11'ler Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koka Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Serdar Aziz, Osayi, İsmail, Arao, Zajc, Emre Mor, King, Valencia