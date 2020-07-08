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    Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 20:04
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    Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Üçüncülük iddiasını sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

    Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

    Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem

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