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Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 20:04
Üçüncülük iddiasını sürdüren Galatasaray, zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Maçın hakemi Mete Kalkavan ve mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.
Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem