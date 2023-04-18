Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi